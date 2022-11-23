Ритуальные услуги в Карелии подорожали на треть

В Карелии отмечается рост цен на ритуальные услуги. В течение года стоимость похорон увеличилась на треть, передает РБК Карелия.

Отмечается, что рост произошел за счет изменения стоимости памятников, надгробий, цветников, венков, гробов, текстиля, искусственных цветов. В свою очередь, влияние на это оказала перестройка логистики заводов. Например, ранее материал, используемый при изготовлении памятников, вырос в цене из-за прекращения поставок камня с месторождений Украины.

При этом цены на аренду траурного зала или катафалка зафиксированы, и их повышение не ожидается. Эксперты считают, что ситуация должна немного стабилизироваться, так как после пандемии дефицит снижается, логистика отлаживается, на расценки влияют только общие инфляционные процессы.

Динамика роста цен в похоронном бизнесе наблюдается и в других регионах Северо-Запада. Так, в Калининграде с начала года стоимость похорон увеличилась на 20-30%, в Архангельской области – на 10%, в Вологде – на 40%, в Псковской – более чем на 30%. Как и в Карелии, повышение цен аналитики связывают с изменением логистических цепочек и последующим подорожанием древесины и камня. // Фото: unsplash.