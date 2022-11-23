Карельское месторождение пегматита уйдет с молотка

Месторождение Лупикко, расположеное в Питкярантском районе, выставлено на аукцион, передает Karelia.rbc.ru сообщение электронной торговой площадки Газпромбанка.

Инициатором торгов является департамент по недропользованию по СЗФО. Стартовая цена составляет 412 млн 751 тыс. рублей. Договор планируется заключить на 20 лет. Заявки принимаются до 13 декабря, отмечает издание.

Напомним, площадь месторождения Лупикко, которое находится в 2,5 км от Питкяранты, составляет 0,77 кв. км. Запасы пегматита на участке оцениваются в несколько миллионов тонн. Также отмечается, что карельские недра в этих местах содержат 6,8% от российских запасов по полевошпатовому сырью и пегматиту. Кроме того, ранее стало известно, что Роснедра также проведут аукцион на право пользования участком недр Аганозерского месторождения в Пудожском районе, являющимся крупнейшим в России разведенным месторождением хромовой руды. Фото: unsplash.