Два жилых дома введут в эксплуатацию до конца года

Один 70-квартирный жилой дом в поселке Пиндуши и один 40-квартирный в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию до конца уходящего года. Сообщение об этом было озвучено на заседании правительства Карелии, передает пресс-служба регионального минстроя.

«С учетом надежности наших строительных компаний сомнений в успешном завершении строительства строго в срок не возникает»,

- отметил глава ведомства Виктор Россыпнов.

В этом году на расселение из аварийного жилья правительство выделило более 3 млрд рублей, 76% из которых уже освоено. По сообщению министра, оставшиеся средства потратят на приобретение жилья на вторичном рынке и на выплату компенсаций. Напомним, в 2021 и 2022 годах введены в эксплуатацию три жилых дома – 43-квартирный в Петрозаводске и два 80-квартирных в Кондопоге. Всего же в настоящее время Фондом ЖКХ утверждено к расселению 4095 домов.

Кроме того, министр сообщил, что в первой половине следующего года планируется введение в эксплуатацию дома на 75 квартир в Янишполе, на 132 квартиры – в Беломорске и на 145 – в Суоярви. При этом и.о. главы Карелии Александр Чепик поручил уже на стадии строительства новых объектов заручиться гарантиями от муниципалитетов по благоустройству прилегающих к ним территорий. //фото: gov.karelia.ru.