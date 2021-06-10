Резкий рост суточной заболеваемости Covid-19 зафиксирован в России

За последние сутки в России выявлены 11 699 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 383 человека, выписаны - 10 096. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 5245 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 859, в Ленинградской области - 103, в Архангельской области - 72, в Мурманской области - 58, в Вологодской области - 49.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 167 949 раз. Скончались 125 278 человек.

Напомним, в Карелии 9 июня Covid-19 выявлен у 65 человек. Фото 63ch.ru