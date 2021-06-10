Состязания вальщиков определят, кто в Карелии шустрее всех пилит лес

Соревнования «Лесоруб-2021» пройдут 17 июня в Чалне. За звание лучшего вальщика будут бороться 18 человек, рассказали в министерстве природных ресурсов республики.

В программе состязаний – пять упражнений. Это валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точность раскряжевки, обрезка сучьев. Мастерство владения бензопилой будут проверять семь юной, две девушки и девять опытных мастеров своего дела.

Соревнования проходят по международным правилам. К участию допускают лесорубов с квалификацией вальщика леса, которые представляют предприятия Карелии. (фото источника)