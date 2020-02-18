Резиденция Борея продолжает работать в Петрозаводске

В столице Карелии, несмотря на завершение фестиваля «Гиперборея», продолжает принимать гостей резиденция сказочного предводителя праздника. В феврале программы, посвященные легендарному герою сказочной страны Гипербореи, посетили учащиеся школ карельской столицы, а также участники проектов SUPERWOMAN и SUPERKIDS. Взрослые и дети с одинаковым интересом разгадывали загадки, гадали на древних рунах, фотографировались на волшебном троне хозяина международного зимнего фестиваля, сообщает пресс-служба мэрии.

Посещение резиденции бесплатное. По желанию можно принять участие в мастер-классах по изготовлению оригинального сувенира, карельского оберега, которые проводятся каждый час.

Резиденция Борея открыта для всех желающих до 2 марта, ежедневно с 12.00 до 18.00 (ул. Куйбышева, 26).