Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Режиссер и актер Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом 8 января в своем Telegram-канале написала его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

- Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце,

- сообщила она.

Позднее, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и пожелал режиссеру скорейшего выздоровления.

Тиграну Кеосаяну в данный момент 59 лет. Он автор и ведущий программы «Международная пилорама», а также актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Снял картины «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и другие. // фото: unsplash.com