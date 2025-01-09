Водителям не разрешили выпивать после аварии

Верховный суд России изучил жалобу водителя из Карелии и постановил, что попавший в аварию водитель не может выпивать спиртное. Распивать алкоголь нельзя, если водитель является одним участником ДТП, а также если у другого водителя нет к нему претензий. О судебной практике сообщается на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

В Карелии мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Дело было в том, что водитель вылетел в кювет, автомобиль получил повреждения, а мужчина выпил, когда хозяйка машины по телефону сообщила, что не имеет к нему претензий. Мужчина посчитал, что его лишили прав несправедливо.

Суд уточнил, что, несмотря на то что в ДТП никто не пострадал, у причастного к аварии водителя есть обязанности. В частности, он обязан оформить документы в соответствии с правилами ОСАГО без участия полиции.

Но в материалах дела нет документов, подтверждавших, что водителем были соблюдены условия, позволявшие оформить аварию без участия сотрудников ГИБДД на месте происшествия, либо что у него отсутствовала необходимость в оформлении документов в соответствии с правилами ОСАГО. Верховный суд посчитал, что решение судов верно. Сам житель Карелии не отрицал, что выпил после ДТП. // фото freepik.com