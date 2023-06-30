30 июня 2023, 10:41
Режиссер командует: «Звук, камера, мотор!»
В Петрозаводске снимают короткометражное кино о молодежной культуре
Чем живет сегодняшняя молодежь? Таким вопросом задалась режиссер независимого кино Дарья Лещева. А для кинорежиссера в такой ситуации есть только один выход – снять кино по волнующей теме.
«Этот фильм о том, как сталкиваются два человека, совершенно непохожих друг на друга, это как столкновение абсолютно разных миров. Конечно же, история про людей, живых и настоящих, и про то, как мы влияем на жизнь других и меняем ее, даже если не ставим перед собой такой цели»,
- поделилась своими мыслями Дарья.
Остальные участники процесса тоже вдохновились этой идеей, и с искренним интересом и энтузиазмом погрузились в съемки. Подробности – в нашем специальном репортаже. (Видео)