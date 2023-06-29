Театр кукол закрывает сезон премьерой «Буратино»

29 и 30 июня Театр кукол Карелии закрывает 88-й театральный сезон спектаклем «Буратино» (6+) по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Музыкальный и красочный спектакль поставила режиссер Людмила Федорова, хорошо известная петрозаводским зрителям по сказкам «Мойдодыр», «Заветное желание», «Красная шапочка» и «Снежная сказка».

Художник Андрей Запорожский выбрал балаганно-ярмарочную форму представления о приключениях проказника Буратино. Лаконичные мобильные декорации позволят быстро менять места действия. Сказка «Буратино» многонаселенная, и персонажи на сцене будут представлены тремя способами. Труппа сеньора Карабаса представлена планшетными куклами. Лиса Алиса и Кот Базилио – ростовые куклы-маски. В живом плане играют Папа Карло, Карабас Барабас и Дуремар. Также в спектакле используется видеопроекция.

В истории Театра кукол Карелии это уже пятый спектакль о веселом озорнике Буратино. 28 октября 1956 года состоялась премьера спектакля «Буратино» по пьесе Екатерины Борисовой, режиссер и исполнитель роли Папы Карло Алексей Коган, художник Николай Ласточкин, композитор Рувим Пергамент. 2 июня 1966 года по той же пьесе своего «Буратино» поставили режиссер и художник Юрий Минаев, скульптор Геннадий Ланкинен и композитор Вячеслав Дулев.

7 декабря 1984 года состоялся спектакль «Приключения Буратино» режиссера Сергея Белкина, художника Марины Зориной и балетмейстера Виолы Мальми с музыкой Н. Смарагонской. И, наконец, 28 февраля 1992 года вышел спектакль «Приключения в театре папы Карло» режиссера Светланы Генкиной и художника Натальи Кузьминой с музыкой Вячеслава Дулева.

Получается, что почти у каждого поколения карельских зрителей был свой Буратино. // Фото: Театр кукол Карелии.