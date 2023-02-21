Режим работы детского садика «Колосок» сокращать не станут

Дошкольное учреждение №20 в Кондопоге будет работать без изменений. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин. Садик будет работать как и раньше с 07:15 до 17:45.

«Администрацией Кондопожского района принято решение сохранить прежний режим работы Детского сада №20 «Колосок»,

- написал Зацепин.

В конце января стало известно о планах кондопожских чиновников «урезать» часы работы «Колоска» на полчаса. Сделать это планировалось с 1 апреля. Корректировка режима работы детского садика могла отразиться и на режиме питания малышей.

Как объяснил Зацепин, решение оставить все как есть в «Колоске» было принято после дополнительных встреч с родителями, профсоюзами, консультациями с руководителями предприятий. По словам чиновника, его общение показало, что планы изменить режим работы детского сада до конца не продумали. Между тем в комментариях под сообщением чиновника, несколько пользовательниц написали, что родителям пришлось довести вопрос режима работы «Колоска» до прокуратуры.

«Привести ребенка в сад, раздеть его, отправить в группу, а потом добраться до предприятия и переодеться самому, чтобы принять участие в «летучке» - 15 отведенных на это минут может и не хватить», - заключил кондопожский чиновник.

«Новость хорошая, но принять данное решение все же вас обязала прокуратура, а не ваше общение и решение»,

- написала одна девушка.

«Да, Дмитрий Александрович, мы очень рады, но эта радость с грустью на лице! Почему пришлось родителям пойти все круги, как говорится, и довести дело до Прокуратуры и других высших инстанций? Ведь все непродуманные шаги оставляют пятна на деятельности администрации КМР, и особенно, если это касается нашего будущего, детей! На повестке также были и другие вопросы, которые еще решаются», - написала другая кондопожанка. // фото unsplash.com