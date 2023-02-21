Завтра жители Соломенного останутся без света

Отключение электроэнергии в районе Соломенное Петрозаводска запланировано на 22 февраля, среду. Это связано с необходимостью провести работы на сетях, сообщили в мэрии.

Ремонтом и обслуживанием займутся специалисты «Прионежской сетевой компании».

Электричество отключат с 10:00 до 16:00 на Горной и Никольско-Шуйской улицах, в Громовском проезде, Монастырском переулке, частично – на улице Ботанической. // фото: freepik.com