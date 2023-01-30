Режим работы детского сада в Кондопоге решили сократить

Часы работы детского садика «Колосок» в Кондопоге решили изменить. О решении сократить режим работы дошкольного учреждения №20 сегодня сообщили в администрации района.

Чиновники заявили, что в течение года мониторили время прихода и ухода воспитанников и в итоге пришли к заключению, что нужно сократить режим работы «Колоска» на полчаса. В новом график сад будет работать с весны.

«С 1 апреля 2023 учреждение будет работать с 7:30 до 17:30»,

- сообщили в администрации Кондопожского района.

Судя по всему, корректировка рабочего дня скажется и на процессе питания дошколят.

«При таком режиме работы в соответствии с требованиями СанПин не предусмотрен ужин, зато рацион полдника увеличится», - сказано в сообщении администрации района.

Местные власти также обсуждают с руководством садика возможность работы дежурного воспитателя, если возникнет такая необходимость. // фото unsplash.com