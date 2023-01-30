Министры ответили на вопросы о ценах ЖКУ

Председатель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, руководитель комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович и заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Федоричев ответили на вопросы жителей об изменении тарифов.

Тарифы были установлены в соответствии с федеральным законодательством. За соблюдением предельных индексов роста платы граждан следит Федеральная антимонопольная служба. По республике этот показатель не нарушен,

прокомментировалпредседатель карельского комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович.



Кроме того, Станислав Викторович отметил, что тариф на электроэнергию в ночной зоне в Республики остается один из самых низких в стране.



Многих интересовало, почему в одинаковых квартирах в соседних домах плата за отопление может отличаться. По мере понижения температуры на улице, увеличивается потребление тепла, пояснили участники эфира. И сумма оплаты увеличилась не только из-за роста тарифов, но и за счет потребления ресурса. Если дом оборудован приборами учета, то жильцы платят за фактическое потребление, когда счетчики не установлены, оплата происходит по установленному нормативу.

Не стоит забывать о том, что расчет за теплоэнергию по приборам учета исключает в принципе плату в летние месяцы и в зависимости от погодных условий, плата снижается в иные месяцы. Сейчас мы фактически проходим пик зимнего сезона. Соответственно, когда мы пройдем эти фазы, то будет видна картина отопительного сезона целиком,

- напомнил заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Александр Федоричев.



Стоит отметить, что летом не взимается плата не за теплоснабжение, а за отопление, так как в некоторых домах есть плата за ГВС по счетчику.



У одинаковых с виду домов могут быть разные теплопотери, что тоже приводит к увеличению потребления иросту платы. Этот вопрос необходимо решать с управляющей организацией.





Эти факторы, как правило, являются главными по выставляемым счетам. Управляющие компании и ресурсникитоже должны чувствовать свою ответственность,

- прокомментировал Председатель республиканского Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзоруАлександр Темнышев.



АлександрТемнышев посоветовал всем, кто не согласен с суммой, указанной в платежной квитанции за ЖКУ, обращаться сначала в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Если их разъяснения не устроят – в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий обращение должно быть направлено в ведомство официальным способом, личность заявителя подтверждена.



Тогда у нас будут юридические основания для проверки,

- пояснил он.

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