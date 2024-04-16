Режим повышенной готовности ввели из-за паводка в Прионежском районе

Режим повышенной готовности ввели с 16 апреля на территории Прионежского района. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

- Паводковая обстановка в Прионежском районе остается напряженной. Из-за обильных осадков повышается уровень воды в реках Орзега, Деревянка и Вилга, возник риск подтопления низменных территорий. Некоторые участки автомобильных дорог, размытых водой, сейчас перекрыты,

- сказано в сообщении ведомства.

Специалисты профильных организаций и при необходимости готовы эвакуировать людей. Местные власти планируют развернуть достаточное количество пунктов временного размещения. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН