Лесной проспект перекроют для откачки воды

Для устранения подтопления на Суоярвском шоссе сегодня днем будет перекрыто движение по Лесному проспекту в Петрозаводске. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

«На период работ сегодня с 14-17 часов будет перекрыто движение по Лесному проспекту (на участке от перекрестка Халтурина-Лесной проспект до заправки «Роснефть»)»,

- написала градоначальница на своей странице в соцсети.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты. Напомним, утром 16 апреля на Лесном проспекте возникла огромная пробка. Магистраль встала из-за перекрытия залитого водой Суоярвского шоссе.

Как объяснила Колыхматова, водопропускная труба на шоссе не справляется с нынешним объемом воды. Градоначальница заверила, что трудопровод исправен, и засорений нет. // Фото «Петрозаводск говорит»