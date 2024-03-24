Режим повышенной готовности введен в карельском городе

Глава Костомукши Сергей Новгородов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности к городском округе. Документ опубликован администрацией муниципалитета.

Согласно распоряжению, в связи с произошедшим в Москве терактом в Костомукше отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия численностью более 50 человек. На объектах жизнеобеспечения города усилены меры безопасности.

Режим повышенной готовности введен в городском округе до особых распоряжений. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann