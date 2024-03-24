24 марта 2024, 10:11
Общество

Режим повышенной готовности введен в карельском городе

В Костомукше отменены культурно-массовые мероприятия численностью более 50 человек

Глава Костомукши Сергей Новгородов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности к городском округе. Документ опубликован администрацией муниципалитета.

Согласно распоряжению, в связи с произошедшим в Москве терактом в Костомукше отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия численностью более 50 человек. На объектах жизнеобеспечения города усилены меры безопасности.

Режим повышенной готовности введен в городском округе до особых распоряжений. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann

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Костомукша
сергей новгородов
режим повышенной готовности
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массовые мероприятия
теракт
новости Карелии