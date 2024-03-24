24 марта 2024, 09:38
Общество

Все грузовики будут проверять в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет рейд «Безопасный грузовой автомобиль»

В Петрозаводске с 25 по 31 марта пройдет рейд «Безопасный грузовой автомобиль». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ходе мероприятия инспекторы проверят техническое состояние транспортных средств, проконтролируют соблюдение водителями правил дорожного движения и правил перевозки грузов.

Вместе с дорожными полицейскими в рейде примут участие сотрудники государственного автодорожного надзора. // Фото ГИБДД

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Петрозаводск
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ГИБДД
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