Рейсов из Петрозаводска в Сочи станет больше

Дополнительные авиарейсы вводит перевозчик по направлению Петрозаводск-Сочи.

Пассажиры будут летать на CRJ-100, сообщили в Карелавтотрансе. Это будет коммерческий рейс с пересадкой в Череповце. Самолеты будут летать с 10 июля по 5 сентября.

Из столицы Карелии борт будет вылетать по понедельникам в 21:00, а прибывать в воздушную гавань Сочи в 02:40. В обратном направлении вылет из Сочи по вторникам в 03:40, прибытие в Петрозаводск в 08:55.