Самый большой водопад в Карелии есть, а дороги к нему нет

Текст: Елена Малишевская

Самый большой и красивый равнинный водопад Карелии (14 метров) Куми-порог находится в Калевальском национальном районе. Чтобы проехать к нему из ближайшего населенного пункта – деревни Войница, нужно преодолеть два моста. Оба сейчас находятся в плачевном состоянии, ехать по ним нельзя. Управление дорог Карелии от ремонта самоустраняется – говорят: не знаем, чья дорога и чьи мосты. При этом деньги с туристов за посещение водопада собираются брать – сто рублей с человека.

Водопад Куми-порог называют по-разному: просто Куми, или Кумио-порог, или Кумиокоски. По высоте – третий в Европе, уступает только Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски в Мурманской области (18 м). Те, кто там бывал, оставляют восхищенные комментарии в интернете.

«Потрясающий вид открывается с площадки на холме. Не менее впечатляющий вид, когда забираешься на сам водопад. Он образует самое настоящее лесное озеро, после которого снова мы видим обычное русло реки. Кругом девственный лес, покрытые мхами и лишайниками скалы. Тишину нарушает рев воды, что только радует».

От Калевалы ехать к водопаду 80 километров, от Войницы – 27. Но это если по прямой дороге, на которой два моста. По первой переправе, что через реку Куржма, сейчас проехать невозможно. Второй мост, говорят местные жители, в еще худшем состоянии.

Инициативная группа (ТОС «Надежда» деревни Войница) обратилась в Управление дорог Республики Карелия. Оттуда пришел ответ:

«Автомобильная дорога к водопаду Куми не является дорогой регионального или межмуниципального значения Республики Карелия. Выполнить работы по обеспечению проезда по данной дороге в рамках заключенного Государственного контракта № 14-э/21 от 15.12.2023 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Калевальском районе Республики Карелия не представляется возможным, так как это будет считаться нецелевым использованием бюджетных средств. Информация по собственнику автомобильной дороги к водопаду Куми в Учреждении отсутствует».

То есть дорога непонятно чья, и мосты тоже непонятно чьи. Ремонтировать некому. Сам водопад, однако, республиканские власти считают памятником природы регионального значения и за его посещение установили плату. Кстати, не только этого объекта. Постановлением правительства РК от 27 февраля 2023 года платными, помимо Куми-порога, стали:

– памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район);

– заказник «Кузова» (Кемский район);

– заказник «Ладожское побережье» (Олонецкий район);

– заказник «Полярный круг» (Лоухский район);

– заказник «Толвоярви» (Суоярвский район);

– заказник «Сорокский» (Беломорский район);

– заказник «Керетский» (Лоухский район);

– памятник природы «Хитоостров» (Лоухский район).

С жителей Карелии сто рублей за просмотр этих достопримечательностей брать не собираются, только с туристов. Но до красоты надо еще доехать. В случае с водопадом Куми это, оказывается ох как непросто. Администрация Калевальского района напоминает, что есть пути объезда.

«На сегодняшний день имеются альтернативные пути подъезда к памятнику природы «Куми-порог». Так, к вышеуказанному природному памятнику можно проехать по дорогам, проходящим по западной и восточной сторонам реки Войница, с выездом на дорогу, проходящую вдоль линии инженерных сооружений государственной границы».

Житель деревни Войница Александр Егоров рассказывает, что на внедорожниках по «альтернативным путям объезда» можно проехать. Но надо еще знать, какой дорогой, а так, не ровен час, легко и заблудиться. Чаще всего туристы на машинах доезжают до первого моста, матерятся, разворачиваются и уезжают. Такое вот карельское гостеприимство.

Плата за просмотр водопада - пока только на бумаге. С кого брать-то, если туда не доехать? Да и кто будет брать? Какое-то время площадки вокруг водопада обустраивала туристическая компания «ВелТ»: поставили туалет, костровище, скамейки, стол. Но сейчас, похоже, и им такой бизнес стал не нужен.

В Карелии всегда любили поговорить о развитии туризма. У нас ведь столько красивейших мест. Жалко, что их мало кто увидит. // Фото: группы "Подслушано в Калевале", "Экологическая безопасность".