Медведь напугал туристов в Карелии

К отдыхающим в лесу вблизи поселка Рюттю в Северном Приладожье на огонек заглянул хозяин леса. Только такая близость с карельской природой переполошила туристов. Они позвонили спасателям.

Сотрудники сортавальского поисково-спательного отряда отпугнули медведя с помощью звуковой сирены. После этого людей вывели из леса и отвезли домой. Медицинская помощь им не понадобилась. // фото freepik.com/ VK-паблик карельской поисково-спасательной службы