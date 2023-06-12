Неизвестный вирус «косит» туристов на популярном курорте

Неизвестный вирус подхватили сто человек на острове Пхукет в Таиланде, об этом со ссылкой на Tourprom.ru сообщает МК. Болезнь фиксируется одновременно в трех разных районах популярного у путешественников острова. У заболевших - диарея, спазмы желудка, рвота и повышение температуры.

Предположительно, болезнь мог вызвать вирус, который попал в воду для льда и в питьевую воду в связи с сезоном дождей. Гостей острова призвали тщательно мыть руки и не употреблять напитки со льдом. Местные власти решили открыть на острове центр экстренной помощи. // фото unsplash.com