Ревнивый житель Карелии испортил машину счастливого соперника

26-летний житель одной из деревень Питкярантского района увидел, как его бывшую девушку подвозит новый кавалер – 20-летний местный житель, с которым он имел дружеские отношения, сообщает МВД Карелия.

Попытка обсудить ситуацию успехом не увенчалась. Тогда, по версии следствия, молодой человек дождался, пока автомобиль счастливого соперника останется без присмотра и ножом проткнул ему все четыре колеса, а затем скрылся.

Потерпевший, не знающий кто это сделал, обратился в полицию.

Следователи восстановили картину происшествия и собрали доказательную базу, достаточную для вынесения обвинительного заключения.

Обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, принес потерпевшему свои извинения и возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Фото с сайта auto.mail.ru