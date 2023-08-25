«Ревизор» карельского театра кукол отправился на фестиваль в Сибирь

Театр кукол Карелии привезет «Ревизора» (16+) на фестиваль «Язык мира» в Красноярск. Спектакль в постановке Игоря Казакова - признанный фаворит последних сезонов петрозаводского театра кукол. Зрители увидят постановку по комидеии Николая Гоголя 27 августа.

В программе фестиваля драматические, музыкальные, пластические и кукольные постановки театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска и Петрозаводска, постановки Красноярского ТЮЗа. Покажут на фестивале и спектакль по роману Федора Достоевского в интерпретации Константина Богомолова.

Театральный форум адресован в первую очередь молодому поколению и отражает многообразие современного театрального искусства, демонстрирует тренды в развитии отечественного театра. // фото предоставлено театром кукол РК/ фото Михаила Никитина