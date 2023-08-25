В Петрозаводске распечатают кинематографическую «Банку»

В Петрозаводске пройдет первый независимый фестиваль карельского кино «Банка», цель которого — показать, что сегодня снимают карельские кинематографисты. А еще с пользой провести последнюю субботу лета.

Предусмотрено три номинации: кино, клипы и видео-арт. Всего отобрано 12 работ в рамках конкурсной программы и 2 работы вне конкурсной программы.

Зачем республике свой кинофестиваль? Снимают ли в Карелии кино? И как все будет проходить? Поговорили об этом с организатором фестиваля — продюсером, членом Союза кинематографистов Карелии Софьей Алексеевой. (Видео)