Реверсивное движение введут на участке трассы «Кола»

В Ленинградской области на полтора месяца будут введены ограничения на трассе «Кола». Об этом сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, на подходах к мосту через реку Паша на 173-м километре федеральной магистрали с 29 мая по 10 июля будут проводиться работы по замене шумозащитных экранов. В связи с этим на этом участке будет организовано реверсивное движение. Также вводится ограничение скорости в 40 км/ч.

На этом участке дороги всего две полосы движения. Для удобства водителей будут установлены дорожные знаки, смонтирована световая сигнализация. Также будут работать регулировщики.

В Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения автомобилистам за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas