Школьник умер после прогулки с друзьями в Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток умер после прогулки в компании друзей. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла днем 28 мая. 15-летний школьник, который только что окончил восьмой класс, отправился на прогулку с двумя приятелями. Один из них позже рассказал полиции, что они развлекали себя газом из зажигалок, а также курили.

В какой-то момент одному из участников компании стало плохо. Товарищи довели его до подъезда, где юноша потерял сознание. Ему вызвали скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть подростка.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что он рос в полной благополучной семье, но имел опыт общения с инспектором по делам несовершеннолетних. // Фото: unsplash.com / Mat Napo