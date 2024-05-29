29 мая 2024, 10:30
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне
В Роструде рассказали, как жители страны будут отдыхать на День России
В июне жителей России ждет короткая рабочая неделя. Об этом сообщает Роструд в своем Telegram-канале.
Наша страна 12 июня отметит главный государственный праздник - День России. В этом году праздник выпадает на среду - этот день будет выходным.
В связи с празднованием Дня России вторник, 11 июня, будет предпраздничным рабочим днем. Его продолжительность должна быть сокращена на один час, напомнили в ведомстве. // Фото: unsplash.com / Eric Rothermel