Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

В июне жителей России ждет короткая рабочая неделя. Об этом сообщает Роструд в своем Telegram-канале.

Наша страна 12 июня отметит главный государственный праздник - День России. В этом году праздник выпадает на среду - этот день будет выходным.

В связи с празднованием Дня России вторник, 11 июня, будет предпраздничным рабочим днем. Его продолжительность должна быть сокращена на один час, напомнили в ведомстве. // Фото: unsplash.com / Eric Rothermel