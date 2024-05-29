Женщина провалилась в яму с кипятком на тротуаре

В Астрахани 44-летняя местная жительница провалилась в яму с кипятком и получила сильнейшие ожоги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент случился утром 29 мая. Женщина переходила дорогу и провалилась в яму с кипятком на тротуаре. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывается необходимая помощь. По данным ТАСС, у горожанки диагностированы ожоги 80% тела. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте работают следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК