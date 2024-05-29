Мертвых подростков нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге местная жительница нашла в квартире тела своей 16-летней дочери и ее 17-летнего молодого человека. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, все случилось вечером 28 мая. Петербурженка позвонила в полицию и рассказала о том, что ее дочь совершила суицид вместе со своим парнем. Пара лежала на кровати в полураздетом виде. Никаких записок в комнате стражи порядка не обнаружили.

Мать погибшей девочки рассказала, что ее дочь училась в лицее и жила отдельно от нее в квартире, которая осталась от бабушки. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev