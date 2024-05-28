ГИБДД спустя 26 лет переименовали в ГАИ

В России переименовали ГИБДД. Официально вернули прежнее наименование ГАИ. О том, что дорожной полиции вернули старое название, высказался начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - приводит его слова «Интерфакс».

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) служба называлась последние 26 лет. Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Позднее ее переименовали в ГИБДД. Обе аббревиатуры считались равнозначными. // фото «Петрозаводск говорит»