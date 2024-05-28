Девушка вышла позагорать и получила тяжелейшие ожоги

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка попала в реанимацию из-за любви к загару. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, днем 27 мая петербурженка вышла из общежития и стала загорать на самом солнцепеке. Через полтора часа ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у девушки ожоги 80% тела. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Отмечается, что в Северной столице из-за жары объявлен «желтый» уровень пожарной опасности. // Фото: unsplash.com / Mat Napo