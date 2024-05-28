Коронавирус убил 48 человек за неделю в России

За последнюю неделю в России выявлены 12 342 случая заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на 3,1% по сравнению с предшествующей неделей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

За неделю в стране от ковида умерли 48 человек. В больницы были доставлены 1748 пациентов.

В Карелии новых жертв инфекции нет. Заболели 30 человек, были госпитализированы двое из них. // Фото: unsplash.com / Mufid Majnun