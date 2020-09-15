15 сентября 2020, 21:01
Республиканской станции крови срочно нужны доноры
Сдать кровь можно в будни на Пирогова, 4-а, в Петрозаводске
На республиканской станции переливания крови сложилась острая необходимость в донорах групп: O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).
В учреждении сообщают, что доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Также временно приостановлен забор плазмы.
Доноров принимают по предварительной записи по телефонам: +796-5817-1085 , 76-42-65 (с 13 до 15). Сдать кровь можно с 8 до 13 часов в будни на Пирогова, 4-а.