Плитку укладывают на одном из самых сложных участков набережной

Компания ООО «Онего-Строй» ремонтирует более тридцати участков на Онежской набережной в Петрозаводске. Каменной брусчаткой уже выложены территории арт-объектов и скульптур, отремонтирован участок территории со стороны Петровского сквера в районе седьмого причала, завершена облицовка ротонды.

На одном из самых сложных участков – в створе проспекта Ленина – в технике треугольного мощения укладывают плитку трех видов из натурального камня, сообщили в мэрии. На площадке будут проводить, как и раньше, массовые мероприятия. Продолжается мощение в створе улицы Титова.

Благоустройство ведется в скверах Ивана Сенькина и Шотмана. На Ровио ремонтируют тротуары. Подрядчик завершает 15 сентября асфальтирование на нечетной стороне. На четной готовится основание под укладку верхнего слоя. В этом году в рамках мероприятий 100-летия Карелии всего отремонтируют 15 магистралей и 15 тротуаров.

Также в городе благоустраивают Зарецкий парк, сквер Мерецкова, Рускеальский проезд, лестницы на улице Фрунзе и Комсомольском проспекте и территорию вокруг стелы «Город воинской славы».

Фото: пресс-служба администрации города