15 сентября 2020, 19:10
Общество

По ночам в центре Петрозаводска могут перестать работать светофоры

Светофорные объекты могут перестать функционировать из-за проведения плановых работ с 15 по 18 сентября

Автомобилистов предупредили о возможных отключениях светофоров ночью в центре Петрозаводска.

С 15 по 18 сентября после полуночи и до 5:30 утра на светофорах на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Горького будут вестись плановые работы.

В связи с этим светофоры могут временно не работать, предупредили в мэрии.

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Метки: 
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новости петрозаводска
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транспорт
дороги