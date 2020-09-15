15 сентября 2020, 19:10
По ночам в центре Петрозаводска могут перестать работать светофоры
Светофорные объекты могут перестать функционировать из-за проведения плановых работ с 15 по 18 сентября
Автомобилистов предупредили о возможных отключениях светофоров ночью в центре Петрозаводска.
С 15 по 18 сентября после полуночи и до 5:30 утра на светофорах на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Горького будут вестись плановые работы.
В связи с этим светофоры могут временно не работать, предупредили в мэрии.