По ночам в центре Петрозаводска могут перестать работать светофоры

Автомобилистов предупредили о возможных отключениях светофоров ночью в центре Петрозаводска.

С 15 по 18 сентября после полуночи и до 5:30 утра на светофорах на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Горького будут вестись плановые работы.

В связи с этим светофоры могут временно не работать, предупредили в мэрии.