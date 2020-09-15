15 сентября 2020, 19:02
Общество

В Карелии водителя микроавтобуса накажут за нарушение правил обгона

В Прионежском районе массово проверяют водителей автобусов

Профилактическая акция «Безопасный автобус» проходит в Прионежском районе с 15 по 18 сентября. ГИБДД предупредила автомобилистов о сплошных проверках на дорогах.

Так, 15 сентября на трассе «Кола» сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности 58-летнего водителя микроавтобуса за нарушение правил обгона.

За подобное административное нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав до 6 месяцев.

В ходе рейда сотрудники дорожной контролируют то, как  водители соблюдают правила дорожного движения, режим труда и отдыха, проверяют техническое состояние автобусов и документы.

Фото: vk.com

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Метки: 
«Безопасный автобус»
новости Карелии
Прионежский район
ГИБДД
дороги
рейд
обгон