15 сентября 2020, 19:02
В Карелии водителя микроавтобуса накажут за нарушение правил обгона
В Прионежском районе массово проверяют водителей автобусов
Профилактическая акция «Безопасный автобус» проходит в Прионежском районе с 15 по 18 сентября. ГИБДД предупредила автомобилистов о сплошных проверках на дорогах.
Так, 15 сентября на трассе «Кола» сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности 58-летнего водителя микроавтобуса за нарушение правил обгона.
За подобное административное нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав до 6 месяцев.
В ходе рейда сотрудники дорожной контролируют то, как водители соблюдают правила дорожного движения, режим труда и отдыха, проверяют техническое состояние автобусов и документы.
Фото: vk.com