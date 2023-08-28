Ремонт железнодорожного переезда осложнит движение в Петрозаводске

На конец августа запланирован ремонт железнодорожного переезда на Шуйском шоссе. Водителям придется искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

29, 30 августа с 09:00 до 16:00 через переезд организуют реверсивное движение для транспорта, а 31 августа с 11:00 до 14:00 переезд будет закрыт. Для экстренных служб положат настил, всем остальным придется или ждать, или ехать в объезд.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что объехать участок работ можно будет по Суоярвскому и Пряжинскому шоссе. // фото «Петрозаводск говорит»