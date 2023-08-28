Петрозаводским водителям устроят проверку

Двухдневный рейд пройдет в столице Карелии. 28 и 29 августа инспекторы ГИБДД будут пресекать нарушения ПДД нетрезвыми водителями. О проведении рейда «Контроль трезвости» предупредили в дорожной полиции.

«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями», - отметили в Госавтоинспекции. // фото unsplash.com/ Socmia Fotografia

