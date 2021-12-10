Ремонт водопровода в Кеми делают постепенно, есть риск новых прорывов

Ситуация с водоснабжением в Кеми по-прежнему остается сложной. В пятницу, 10 декабря, глава Минстроя республики Виктор Россыпнов с руководством МУП «КЭСН» решили, какие участки городского водопровода нужно отремонтировать в первую очередь.

Пока давление водопроводной сети составляет порядка 2,6-2,8 кгс/см2, сообщили в правительстве Карелии.

- Этого недостаточно, чтобы создать полноценный напор на верхних этажах, - заявил Россыпнов. - Есть данные, что по некоторым стоякам напор улучшился, но пока потери воды не позволяют восстановить его в полной мере.

Выявили пять главных прорывов сети, из них три запланировали устранить во вторник. Это будет возможно из-за прихода потепления.

В ремонте дополнительно задействуют специалистов «КарелКоммунЭнерго». Есть надежда, что ликвидация трех этих аварий позволит существенно сократить потери воды и довести давление до показателей, которые были перед аварией.

Однако резко увеличивать давление нельзя, иначе могут произойти новые прорывы. Поэтому мощности сети будут наращивать постепенно.

Часть из тех трех миллионов рублей, которые выделили Кеми из резервного фонда, пойдет на новое оборудование для насосной станции. Оно поможет увеличить запас прочности объекта.

Параллельно с ремонтом водопровода в Кеми в Рабочеостровске строят новую ветку водопровода. // Фото: источник