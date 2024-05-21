Ремонт дороги к гидрологическому памятнику природы перенесен

Многодетная семья из Петрозаводска каждый год ездит к величественному водопаду "Белые мосты" полным составом. Часть плохой дороги туристы преодолевают пешком.

«Ремонта пока нет, дорога от асфальта сразу начинается убитая. По правой стороне, если туда ехать, много размытых мест. На низкой машине последние три километра лучше не ехать: можно оторвать бамперы и сесть на днище. Есть большая парковка, там большинство туристов оставляют машины и идут пешком. Сейчас дорога уже сухая, можно и без сапог пройти»,

— рассказала многодетная семья из Петрозаводска.

Власти Карелии планировали создать здесь национальный парк, но запланированный на 2022 год ремонт дороги к "Белям мостам" переносится.

Информация об этом содержится в проекте закона о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год, опубликованном на сайте Законодательного собрания. Согласно документу, на 2024 год предлагается перенести финансирование по объекту на сумму 505 млн рублей. Общая стоимость строительства автодороги к водопадам «Белые мосты», учитывая планы по развитию национального парка водопадов с благоустройством прилегающей территории, оценивалась в прошлом году в 1,5 млрд рублей.

Напомним, что "Белые мосты" (Юканкоски) — комплекс водопадов на реке Кулисмайоки в Питкярантском районе. Главным в комплексе водопадов является 19-метровый каскад, который выше на 8 метров известного водопада Кивач. Инвестор проекта «Белые мосты» ООО «ПТО «Питкяранта» планировал вложить в обустройство площадок у водопада — 600 млн руб. Общая сумма инвестиций с благоустройством прилегающий территории оценивается в 1, 5 млрд.//фото: Виктория Трукшанина