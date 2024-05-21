Кондопожане пытаются не допустить закрытия библиотеки

Текст, фото: Антонина Кябелева

20 мая в городской библиотеке Кондопоги состоялась встреча горожан с депутатом Законодательного собрания РК Эмилией Слабуновой. Она приехала в город бумажников по просьбе граждан, обеспокоенных новостью о закрытии городской библиотеки.

Небольшой библиотечный зал был переполнен гражданами, возмущенными планами районной администрации уничтожить библиотеку, которая в шестом микрорайоне осталась чуть ли не единственным местом, где проводят досуг взрослые и дети.

Три библиотекаря, а это весь штат данного учреждения культуры, 11 апреля получили уведомления о сокращении.

Уже появилось объявление с просьбой сдать книги до 15 июня, так как библиотека прекращает работу. По информации на 19 мая, подписи против ее закрытия поставили 430 человек.

Граждане, пришедшие на встречу с депутатом, рассказали, почему им так важно сохранить городскую библиотеку. В городе нет ни одного книжного магазина, нет кинотеатра, из общественного транспорта остался один автобусный маршрут, даже отделение Сбербанка осталось в единственном экземпляре. От шестого микрорайона до районной взрослой и детской библиотек нужно преодолеть три километра. Для маленьких и пожилых жителей шестого микрорайона это слишком далеко.

Буквально через дорогу от городской библиотеки, которая обслуживает более 1,5 тысячи человек, расположена школа. Для учащихся такое соседство – решение многих проблем. В библиотеке действует книжный клуб, проводятся встречи с писателями, сюда приводят на экскурсии воспитанников детских садов. В 2023 году библиотека провела 164 различных мероприятия, в которых приняли участие более 14 тысячи человек.

Граждане удивлялись, что на встречу не пришли ни депутаты, ни сотрудники районной администрации, от которых зависит судьба библиотеки.

«Культура – это отложенный вариант. Потому что через какое-то время мы получим то, что мы не расхлебаем никогда… Теперь мы начинаем закрывать библиотеки. Куда мы дальше идем?»

- сказала Мария Коротких.

Она напомнила, что существуют нормативы так называемой «шаговой доступности» учреждений культуры, спорта, образования. Закрытие библиотеки станет для микрорайона катастрофой.

«Мы наэкономили в отрицательном смысле»,

- продолжила она.

«Это единственная в городе семейная библиотека»,

- сказала Мария Давыдова, воспитывающая четверых детей.

Она сама с детства посещала городскую библиотеку, и любовь к чтению ей удалось привить детям.

Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление образования и культуры» Алена Волкова заверила, что никаких нареканий к работе библиотеки нет. Она пыталась объяснить желание муниципальной власти закрыть библиотеку необходимостью «финансового оздоровления». Если в 2023 году, заметила Волкова, на выравнивание бюджетов по культуре район получил 8 миллионов рублей, то в 2024 году менее 3 миллионов рублей.

Заседание комиссии, которая должна решить судьбу библиотеки, должно пройти в самое ближайшее время.

Граждане считают, что подобное финансовое оздоровление приведет в перспективе к серьезным социальным проблемам. Люди с сожалением вспоминали время, когда был жив легендарный директор Кондопожского ЦБК Виталий Федермессер, который настолько изменил жизнь в городе, что кондопожанам завидовала вся республика. Жителям города бумажников просто есть с чем сравнивать свою нынешнюю жизнь. Именно поэтому они так остро воспринимают уничтожение социальной сферы.

«Когда мы с такого уровня спускаемся буквально до нуля, мы это знаем. Мы жили прекрасно»,

- с сожалением вспомнила одна из участниц встречи.

Кондопожане рассказали и о тяжелейшей ситуации, сложившейся в ансамбле танцев «Капель», который является визитной карточной города. Люди волнуются, что городская администрация планирует поднять плату за посещение кружков. Руководитель ансамбля «Капель» Татьяна Унковская говорила о нездоровой моральной обстановке, когда преподавателей постоянно упрекают в том, что они недорабатывают.

«У нас нет бесплатных занятий. Мы бюджетное учреждение, и мы почему-то должны зарабатывать на свою зарплату»,

- сказала руководитель образцового коллектива Карелии.

По ее словам, подобной ситуации нет нигде в Карелии.

Люди недоумевали, почему в районной администрации не понимают элементарных вещей и не пытаются найти компромисс. Тем более, что в шестом микрорайоне активно развивается жилищное строительство, и его население скоро заметно увеличится.

Вместе с участниками встречи мы прошли до «альтернативы», которую хочет предложить читателям районная власть. Бодрым шагом время в пути составило 37 минут до взрослой библиотеки и около 40 минут до детской библиотеки. Часть дороги шла в горку. Одна из пожилых женщин быстро «сдалась», предупредив, что ей слишком тяжело идти.

За сорок минут пешей прогулки я смогла приглядеться к городскому ландшафту.

То, что Кондопога приходит в запустение, видно невооруженным взглядом: полуразрушенная территория с разбитой плиткой около Ледового дворца, изуродованные фасады некогда красивых домов, разрушающиеся стены современных зданий, переполненные урны, допотопные детские качели, унылые зоны отдыха с одиноко торчащими урнами и старыми скамейками.

Из относительных «новинок» - огромный страшный медведь, охраняющий вход в районную администрацию.

Но и рядом со зданием муниципальной власти повсюду валяется пластик, мусор, пустые бутылки.

Кондопога заметно растеряла свой прежний лоск. Город выглядит неухоженным и брошенным. Зато здесь отчаянно бьются за «финансовое оздоровление». В центральной районной библиотеке рассказали, что у них тоже грядет сокращение штатов.

Безусловно, финансово можно «оздоровить» город бумажников до полной безысходности. Правда, жить в таком городе вряд ли будет комфортно. Не удивительно, что многие семьи предпочитают уехать из Кондопоги, чтобы не видеть, как цветущий современные город превращается в захолустное городское пространство, где даже городская библиотека становится непростительной роскошью.