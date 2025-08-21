В Карелии вновь начнут готовить зубных врачей

Сейчас порядка 900 студентов получают высшее и среднее медицинское образование по целевым направлениям. Они обучаются как в Карелии, так и в Петербурге, Москве, Твери и Архангельске. Уже в этом году 200 медиков: это врачи и средний медперсонал придут на работу в республиканские больницы, амбулатории и ФАПы.

Кроме того Ольга Билко, зампредседателя комитета по здравоохранению Заксобрания Карелии рассказала, что в медицинском колледже открылась новая специальность - лечебное дело в стоматологии. В Карелии вновь будут готовить зубных врачей, которые смогут взять часть функций стоматологов на себя. А число обучающих в медколледже выросло до 500 в этом году.

Напомним, что студенты-целевики имеют дополнительные меры поддержки, часть их них получает дополнительные стипендии. После окончания обучения по целевому направлению они должны отработать 3 года у том медчуреждении, от которого получили направление.