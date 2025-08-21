Жителям Карелии пообещали сложный эпидсезон

По прогнозам эпидсезон по вирусным инфекциям в этом году обещает быть сложным. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, в мире снова наступает ковид. Выявляются новые штаммы, против которых даже нет прививок. Инфекция может прийти и в Россию. В случае, если человек заболеет одновременно гриппом и ковидом, вероятность летального исхода высока, такое сочетание очень опасно. Министр призвал жителей Карелии защититься хотя бы от гриппа.

В республику уже поступила первая партия вакцин против гриппа. Уже получены 97 тысяч доз вакцины - как для детей, так и для взрослых. О начале бесплатной вакцинации против гриппа на своих территориях сообщат учреждения здравоохранения.

Как отметил Охлопков, планируется привить 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вируса.