Петрозаводчане не могут добиться ни фонарей, ни ответа от мэрии

Ни освещения, ни ответа из городской администрации так и не дождались петрозаводчане. Представители городского органа власти, кажется, вышли на новый уровень общения с гражданами – берут обращение в работу, обещают дать ответ, а потом молчат.

С 13 октября пользователь паблика «Подслушано в Птз» так и не получил ответ на свое обращение, касающееся отсутствия уличного освещения на улице Беломорская, хотя если присмотреться, то ответ кроется в самом начале текста самого гражданина.

Для людей хождение по темной улице вовсе не романтика, а угроза безопасности, о чем прямо написал гражданин.

«Каждый поход на работу или возвращение домой превращается в стресс и испытание на прочность. Женщины боятся ходить одни, пожилые люди просто не могут выйти вечером за необходимым, родители опасаются за детей». Гражданин попытался усовестить мэрию и потребовал обеспечить безопасность пешеходов, установив фонари.

В администрации извинились за ожидание и сообщили, что обращение гражданина находится в работе у профильных специалистов, пообещав вернуться с ответом. Но спустя два месяца с ответом из мэрии никто так и не вернулся, фонари тоже не появились на Беломорской.