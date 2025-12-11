Горожане недовольны разбитыми остановками с кладбищенскими скамейками

Прозрачные остановки недолго простояли на улицах Петрозаводска. Хулиганы повредили стекла-стены на некоторых из них. Оставшиеся куски стекла никто не убрал, не заменил, остановки так и стоят разбитые.

В сообществе «Петрозаводск Live» рассказали об одном пострадавшем остановочном комплексе на Лососинском шоссе напротив «Столицы», а в комментариях пользователи назвали и другие адреса со столь же печальной картиной.

«Остановка напротив столицы (Лососинское шоссе) полностью без стен…почему если руки приложил один недоумок, страдают все. Стоять на остановке, и ждать автобус, и промокнуть напрочь. Такого быть не должно», - написали в паблике.

В комментариях написали, что на проспекте Невского, 51, также разбили остановку, но ее заменили. Стекло повреждено и на остановке на Калинина, на Ровио, Правды, на Парфенова.

Пользователи высказали мнение, что остановки следует делать из бетона или кирпича, чтобы простояли годами.

«Все остановки по-хорошему надо сделать, а не просто поставить скамейки кладбищенские. Так нас любят власти нашего города»,

- поделился мнение еще один пользователь.

«Мы налогоплательщики и вправе требовать от администрации нормального существования. Верните нормальные остановочные комплексы. И не забудьте заботится о вывозе мусора и избавление от крыс!» - призвала чиновников одна из участниц обсуждения.