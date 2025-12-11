Погода в четверг в Карелии будет унылой

Сегодня, 11 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер днём северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днём 0,+5°С, по северным районам 0, -5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале днем -4. В Кеми и Сегеже температура днем составит -1. В Кондопоге и Суоярви столбики термометров покажут днем +2. В Медвежьегорске днем 0. В Олонце на термометрах будет днем +5. В Пудоже днем ожидается +3. В Сортавале днем +4.