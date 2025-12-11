Мужчина продал возвращавшейся из поликлиники пенсионерке две шубы

Петрозаводчане предупредили о продавцах шуб, ловко соблазняющих на приобретение обновок. Одна пенсионерка взяла у продавца сразу две шубы, а потом попыталась продать в Интернете.

О продавцах в столице Карелии рассказали в сообществе «Ключевая / Новости района» и призвали петрозаводчан быть осторожными.

Пожилая женщина возвращалась из поликлиники на Нойбранденбургской. К ней подошел мужчина и стал предлагать шубу. У пенсионерки не было с собой нужной суммы. В итоге они съездили до банка, где горожанка сняла 50 тысяч рублей и отдала деньги за две шубы из искусственного меха. Потом пенсионерка попросила знакомую продать в Интернете одну из обновок за 25 тысяч.

В комментариях написали, что раньше такие торговцы шубами были на Кукковке. Кто-то предупредил, что по дворам также гастролируют неизвестные и предлагают пожилым недорогие крема и шубы.