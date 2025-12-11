Главе Карелии пришлось играть роль наравне с артистами Театра кукол

Главе Республики Карелия, которым в те годы был Сергей Катанандов, пришло взять на себя непростую роль. Роль артиста Театра кукол! Накануне 70-летия этого учреждения культуры артисты театра приехали в гости в правительство. Актеры и куклы сошлись во мнении, что Глава РК справился с ролью прекрасно. Но в своем собственном амплуа он для них был куда более ценен – ведь он обещал достроить здание театра и помочь с транспортом.

Утро у Сергея Катанандова началось с радостного события – ему дали вспомнить детство, поиграть в куклы. Тут-то и выяснилось, что Театр кукол Главе республики особенно симпатичен.

«Кукольный тоже люблю, потому что его любит моя внучка», - признался Сергей Леонидович. Только Бабе Яге и нескольким министрам было позволено называть его «на ты». И он не обиделся и включился в эту игру. И получилось артистично. Об этом компетентно говорила директор театра, тогда эту роль играла Елена Ларионова: «Он очень точно чувствовал вопрос и старался подыгрывать той кукле, которая вопрос задавала. А куклы были не самые простые, характеры не самые легкие».

Эти характерные персонажи не побоялись задавать Главе республики острые вопросы. «Карета прохудилась! И дом совсем разваливается», - жаловалась Золушка, а Баба Яга поддакивала: «Совсем прохудилась. Надо бы содействие с транспортом ей оказать! Не поможете ли?» И Сергей Катанандов заверил: «Наша первая задача, и мы уже об этом говорили, это зал, но думаю, что и карету купим со временем».

Супругов Катанандовых пригласили тогда на спектакль «Золоченые лбы» (забегая вперед скажем – эта постановка прогремела тогда на многих подмостках, снискала славу и получила много наград). Юбилярам Глава республики пожелал, чтобы театр всегда был полон. И обещал, что взрослые из правительства всегда будут помогать артистам.

...

А кому-то скромные кареты были уже куплены. У здания правительства Карелии вручали ключи от автомобилей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. В личное пользование автомобиль «Ока» получили в декабре 2005 года двадцать человек.

Иван Михайлович Владимиров ждал этого дня несколько лет. По разным причинам его все никак не ставили в очередь на получение новой «Оки». Но все же справедливость восторжествовала. И Глава Карелии Сергей Катанандов лично вручил Ивану Владимирову ключи от автомобиля. По словам ветерана, его жизнь теперь изменится кардинально: «Полноценный гражданин! Водить буду на рыбалку. Ездить на охоту. Ожидает лучшее!» всего на автомобили для ветеранов, проживающих преимущественно в районах Карелии, из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей. На эти деньги удалось приобрести 70 машин. «Сегодня ключи получили 20 из них, это те, кто смогли самостоятельно прибыть, кто находятся в добром здравии, остальные получат до конца года», - Вера Сенюкова, заместитель министра здравоохранения и социального развития РК.

Таким образом, очередь на получение автомобилей «Ока» для инвалидов и ветеранов в Карелии к Новому году ликвидировалась полностью.

В Музыкальном театре в 2005 году в третий раз за историю приступили к постановке балета «Лебединое озеро» (сразу скажем – не в последний раз). Постановщиком стал Кирилл Симонов, и его трактовка сильно отличалась от классической, той, которую мы привыкли видеть, скажем, во время путча. Впрочем, музыка была все та же – Чайковского. Интрига для зрителей заключалась в вопросе: а будет ли Танец маленьких лебедей?

«Лебединое озеро» для балетмейстера, как роль Гамлета для актера. И мечта, и проверка на профпригодность. Кириллу Симонову пришлось нелегко. Нашей труппе не хватало людей, а театру – средств, чтобы поставить этот балет. Но Кирилл Симонов выкрутился, придумав свою версию и лично оплатив уникальные пачки для примы. Их шили в мастерской Мариинского театра. Остальные танцовщицы были одеты необычно – вечерние платья олицетворяли эпоху середины 20 века. Берлин, конец войны, высшее общество в унынии.

«Я совмещаю как бы два мира. Это некая греза. Греза главного героя. Ему все время грезится. Эти две женщины – одна приходит, как реальная девушка, одна приходит белым лебедем, вторая появляется черным. В результате он совершенно запутался… Но он все время пытается уйти из реальности, это как сон. Один большой тяжелый сон», - поделился на пресс-конференции постановщик.

К этому балету Кирилл Симонов относился с большим пиететом еще и потому, что сам долгое время танцевал его в Мариинке. Но классическую версию. А нашим балеринам он устроил двойную нагрузку: «Я их заставил танцевать и на пуантах, и на высоких каблуках, в туфлях. Это достаточно сложно, потому что им нужно за три минуты переодеться из вечернего платья на каблуках – в пачку. И психологическая нагрузка – надо перестроиться из кривляющегося, упившегося общества в неких нежных существ». Работой петрозаводского балета Симонов был доволен, недавно он возил нашу труппу в Петербург, где шли съемки сериала «Мастер и Маргарита». Там балетмейстер ставил два номера, который исполняли наши танцовщицы. Премьера «Лебединого озера» состоялась 17 декабря, почти одновременно с выходом сериала на экраны.

Таким было 11 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.