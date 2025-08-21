Поезд в Карелию задерживается из-за падения беспилотника

Из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области в пути задерживаются 19 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД.

Инцидент случился на участке Россошь-Сохрановка. Ранее губернатор региона Александр Гусев рассказал о том, что объект энергетики получил повреждения из-за падения беспилотника.

В пути задерживается, в том числе, поезд №285 Новороссийск-Мурманск, который направляется в Карелию. В нем с юга едут домой наши земляки.

Уточняется, что максимальное время задержки поездов составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.